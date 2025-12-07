  1. В Украине

Почему украинцы массово уезжают – НБУ назвал главные причины роста миграции

09:06, 7 декабря 2025
НБУ связывает скачок миграции с обстрелами и разрешением на выезд 18-22-летним.
Почему украинцы массово уезжают – НБУ назвал главные причины роста миграции
Фото: volyn24
Массовый рост количества украинцев, покидающих страну, может быть связан с усилением российских обстрелов гражданской инфраструктуры и разрешением на выезд мужчинам в возрасте 18-22 лет. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины.

По данным ООН и Евростата, на которые ссылается НБУ, с 3 октября по 14 ноября 2025 года из Украины выехали почти столько же людей, как за предыдущие девять месяцев. По состоянию на 14 ноября за пределами Украины находились 5,9 млн украинских мигрантов. По сравнению с предыдущим обновлением данных от 3 октября, их количество выросло на 128 тысяч — почти столько же, сколько за период с января по сентябрь (166 тысяч).

Аналитики НБУ считают, что на резкое увеличение выездов могли повлиять интенсивные атаки России на гражданскую инфраструктуру, а также введение возможности выезда за границу для мужчин в возрасте 18-22 лет.

НБУ Украина беженец граница пересечение границы

