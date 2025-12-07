Почему украинцы массово уезжают – НБУ назвал главные причины роста миграции

НБУ связывает скачок миграции с обстрелами и разрешением на выезд 18-22-летним.

Фото: volyn24

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Массовый рост количества украинцев, покидающих страну, может быть связан с усилением российских обстрелов гражданской инфраструктуры и разрешением на выезд мужчинам в возрасте 18-22 лет. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины.

По данным ООН и Евростата, на которые ссылается НБУ, с 3 октября по 14 ноября 2025 года из Украины выехали почти столько же людей, как за предыдущие девять месяцев. По состоянию на 14 ноября за пределами Украины находились 5,9 млн украинских мигрантов. По сравнению с предыдущим обновлением данных от 3 октября, их количество выросло на 128 тысяч — почти столько же, сколько за период с января по сентябрь (166 тысяч).

Аналитики НБУ считают, что на резкое увеличение выездов могли повлиять интенсивные атаки России на гражданскую инфраструктуру, а также введение возможности выезда за границу для мужчин в возрасте 18-22 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.