Чому українці масово виїжджають – НБУ назвав головні причини зростання міграції

НБУ пов’язує стрибок міграції з обстрілами та дозволом на виїзд 18-22-річним.

Фото: volyn24

Масове зростання кількості українців, які залишають країну, може бути пов’язане з посиленням російських обстрілів цивільної інфраструктури та дозволом на виїзд чоловікам віком 18-22 років. Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України.

За даними ООН та Євростату, на які посилається НБУ, з 3 жовтня до 14 листопада 2025 року з України виїхали майже стільки ж людей, як за попередні дев’ять місяців. Станом на 14 листопада за межами України перебували 5,9 млн українських мігрантів. Порівняно з попереднім оновленням даних від 3 жовтня, їхня кількість зросла на 128 тисяч — майже стільки ж, скільки за період із січня до вересня (166 тисяч).

Аналітики НБУ вважають, що на різке збільшення виїздів могли вплинути інтенсивні атаки Росії на цивільну інфраструктуру, а також запровадження можливості виїзду за кордон для чоловіків віком 18-22 років.

