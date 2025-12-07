ФЛП и доход от YouTube: что включается в единый налог, а что как иностранный доход

ГНС разъяснила, как облагается налогом доход от рекламы на YouTube для ФЛП в Украине.

Главное управление ГНС в Одесской области сообщает, что средства, полученные от YouTube за рекламу в видео, созданных физическим лицом – предпринимателем, включаются в доход плательщика единого налога (ЕН) только при определенных условиях.

Если реклама связана с хозяйственной деятельностью ФЛП и деньги зачислены на счет для осуществления предпринимательской деятельности в течение отчетного периода (но не позднее конца годового налогового периода), они учитываются в доходе плательщика ЕН и облагаются налогом в соответствии с Налоговым кодексом Украины.

В случае, если реклама не связана с хозяйственной деятельностью ФЛП, то есть касается исключительно деятельности YouTube, полученные средства подлежат налогообложению как иностранный доход физического лица в соответствии с правилами для физических лиц – налогоплательщиков.

