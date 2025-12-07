ФОП і дохід від YouTube: що включається до єдиного податку, а що як іноземний дохід

ДПС роз’яснила, як оподатковується дохід від реклами на YouTube для ФОПів в Україні.

Головне управління ДПС в Одеській області повідомляє, що кошти, отримані від YouTube за рекламу в відео, створених фізичною особою – підприємцем, включаються в дохід платника єдиного податку (ЄП) лише за певних умов.

Якщо реклама пов’язана з господарською діяльністю ФОП і гроші зараховані на рахунок для здійснення підприємницької діяльності впродовж звітного періоду (але не пізніше кінця річного податкового періоду), вони враховуються в доході платника ЄП і оподатковуються відповідно до Податкового кодексу України.

У разі, якщо реклама не пов’язана з господарською діяльністю ФОП, тобто стосується виключно діяльності YouTube, отримані кошти підлягають оподаткуванню як іноземний дохід фізичної особи згідно з правилами для фізичних осіб – платників податків.

