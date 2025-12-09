9 декабря — последний день уплаты НДС нерезидентами за III квартал 2025 года
09:06, 9 декабря 2025
Последним днем выполнения налогового обязательства является 9 декабря, уточнили в ГНС.
Государственная налоговая служба Украины сообщила, что 9 декабря является последним днем уплаты налога на добавленную стоимость за третий квартал 2025 года для лиц-нерезидентов, зарегистрированных как плательщики НДС.
В службе напомнили, что эта обязанность предусмотрена пунктом 208-1.2 статьи 208-1 Налогового кодекса Украины.
