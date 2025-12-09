  1. В Україні

9 грудня — останній день сплати ПДВ нерезидентами за III квартал 2025 року

09:06, 9 грудня 2025
Останнім днем виконання податкового обов’язку є 9 грудня, уточнили у ДПС.
Фото: news.dtkt.ua
Державна податкова служба України повідомила, що 9 грудня є останнім днем сплати податку на додану вартість за третій квартал 2025 року для осіб-нерезидентів, які зареєстровані як платники ПДВ.

У службі нагадали, що цей обов’язок передбачений пунктом 208-1.2 статті 208-1 Податкового кодексу України.

