  1. В Украине

ЕС запускает Гарантию навыков: почему эту модель Украине стоит внедрять уже сегодня

09:59, 9 декабря 2025
По мнению главы Комитета ВРУ по вопросам финансов Даниила Гетманцева, такая модель чрезвычайно актуальна и для Украины.
ЕС запускает Гарантию навыков: почему эту модель Украине стоит внедрять уже сегодня
Европейский Союз запускает инициативу Skill Guarantee, которая предусматривает системную переквалификацию работников еще до того, как их отрасли столкнутся со спадом. Формат включает короткие курсы, обучение непосредственно на рабочем месте и совместное финансирование со стороны государства и бизнеса.

По мнению главы Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, такая модель чрезвычайно актуальна и для Украины. Причина — украинский рынок труда меняется быстрее, чем система образования и государственная политика успевают реагировать.

Три ключевых вызова украинского рынка труда

Аналитическая оценка Гетманцева указывает на три системные проблемы:

Структурный слом отраслей. Одни секторы стремительно сокращаются, в то время как другие только формируются. Это создает асимметрию занятости.

Дефицит компетенций. Спрос на новые навыки стабильно опережает их предложение: компании ищут специалистов, которых система образования еще не готовит.

Запоздалая социальная политика. Инструменты поддержки срабатывают только после увольнения, то есть, когда кризис уже наступил, вместо того чтобы его предотвращать.

Что может изменить ситуацию

Гетманцев предлагает переход к превентивной модели:

  • От помощи «после» — к подготовке «заранее». Задача государства — не только компенсировать последствия потери работы, но и предотвращать ее.
  • Создание украинской версии «Гарантии навыков». Программа должна стать частью большой стратегии восстановления и модернизации рынка труда.
  • Привязка переквалификации к экономическим прогнозам. Государство должно готовить специалистов под те отрасли, где появятся новые вакансии, а не под те, что исчезают.

Фундамент уже существует:

  • программы Reskilling Ukraine и Skills4Recovery,
  • ваучеры на обучение от Службы занятости,
  • инициативы для ветеранов и людей с инвалидностью.

Тем не менее, как подчеркивает Гетманцев, все эти инструменты остаются точечными и не формируют целостной политики. Украине необходим системный подход, который будет готовить к трансформациям не отдельных людей, а целые сектора экономики.

