ЄС запускає Гарантію навичок: чому цю модель для України слід запроваджувати вже сьогодні

Європейський Союз запускає ініціативу Skill Guarantee, яка передбачає системну перекваліфікацію працівників ще до того, як їхні галузі стикаються зі спадом. Формат включає короткі курси, навчання безпосередньо на робочому місці та спільне фінансування з боку держави й бізнесу.

На думку голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, така модель є надзвичайно актуальною й для України. Причина — український ринок праці змінюється швидше, ніж система освіти та державна політика встигають реагувати.

Три ключові виклики українського ринку праці

Аналітична оцінка Гетманцева вказує на три системні проблеми:

Структурний злам галузей. Частина секторів стрімко скорочується, тоді як інші лише формуються. Це створює асиметрію зайнятості. Дефіцит компетенцій. Попит на нові навички стабільно випереджає їхню пропозицію: компанії шукають спеціалістів, яких система освіти ще не готує. Запізніла соціальна політика. Інструменти підтримки спрацьовують лише після звільнення, тобто коли криза вже настала, замість того щоб її попереджувати.

Що може змінити ситуацію

Гетманцев пропонує перехід до превентивної моделі:

Від допомоги «після» — до підготовки «завчасно». Завдання держави — не лише компенсувати наслідки втрати роботи, а й запобігати їй.

Створення української версії «Гарантії навичок». Програма має стати частиною великої стратегії відновлення та модернізації ринку праці.

Прив’язка перекваліфікації до економічних прогнозів. Держава повинна готувати фахівців під ті галузі, де з’являтимуться нові вакансії, а не під ті, що зникають.

Фундамент уже існує:

програми Reskilling Ukraine і Skills4Recovery,

ваучери на навчання від Служби зайнятості,

ініціативи для ветеранів та людей з інвалідністю.

Втім, як наголошує Гетманцев, усі ці інструменти залишаються точковими та не формують цілісної політики. Україні потрібен системний підхід, який готуватиме до трансформацій не окремих людей, а цілі сектори економіки.

