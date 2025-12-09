  1. В Україні

ЄС запускає Гарантію навичок: чому цю модель для України слід запроваджувати вже сьогодні

09:59, 9 грудня 2025
На думку голови Комітету ВРУ з питань фінансів Данила Гетманцева, така модель є надзвичайно актуальною й для України.
ЄС запускає Гарантію навичок: чому цю модель для України слід запроваджувати вже сьогодні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейський Союз запускає ініціативу Skill Guarantee, яка передбачає системну перекваліфікацію працівників ще до того, як їхні галузі стикаються зі спадом. Формат включає короткі курси, навчання безпосередньо на робочому місці та спільне фінансування з боку держави й бізнесу.

На думку голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, така модель є надзвичайно актуальною й для України. Причина — український ринок праці змінюється швидше, ніж система освіти та державна політика встигають реагувати.

Три ключові виклики українського ринку праці

Аналітична оцінка Гетманцева вказує на три системні проблеми:

  1. Структурний злам галузей. Частина секторів стрімко скорочується, тоді як інші лише формуються. Це створює асиметрію зайнятості.
  2. Дефіцит компетенцій. Попит на нові навички стабільно випереджає їхню пропозицію: компанії шукають спеціалістів, яких система освіти ще не готує.
  3. Запізніла соціальна політика. Інструменти підтримки спрацьовують лише після звільнення, тобто коли криза вже настала, замість того щоб її попереджувати.

Що може змінити ситуацію

Гетманцев пропонує перехід до превентивної моделі:

  • Від допомоги «після» — до підготовки «завчасно». Завдання держави — не лише компенсувати наслідки втрати роботи, а й запобігати їй.
  • Створення української версії «Гарантії навичок». Програма має стати частиною великої стратегії відновлення та модернізації ринку праці.
  • Прив’язка перекваліфікації до економічних прогнозів. Держава повинна готувати фахівців під ті галузі, де з’являтимуться нові вакансії, а не під ті, що зникають.

Фундамент уже існує:

  • програми Reskilling Ukraine і Skills4Recovery,
  • ваучери на навчання від Служби зайнятості,
  • ініціативи для ветеранів та людей з інвалідністю.

Втім, як наголошує Гетманцев, усі ці інструменти залишаються точковими та не формують цілісної політики. Україні потрібен системний підхід, який готуватиме до трансформацій не окремих людей, а цілі сектори економіки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес ЄС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Водіям встановлять норми відпочинку, а тахографи стануть обов’язковими: деталі законопроекту

Парламент планує оновити норми режиму праці та відпочинку водіїв, встановивши максимальну тривалість керування, вимоги до перерв, відпочинку та використання тахографів.

Житель Дніпропетровщини опинився у базі розшукуваних військовозобов’язаних через бюрократичну помилку: що вирішив суд

Система призовного обліку помилково оголосила чоловіка у розшук.

Від наративів до конфіскації активів: ВАКС встановив матеріальну відповідальність за пропаганду

Санкційна справа показала, що слово може коштувати мільйони, а інформаційна зброя – підставою для стягнення коштів

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

8 грудня проходять вибори нового очільника КЦС ВС — це вже п’ята спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]