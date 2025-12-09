В Киеве перекрыли Броварской проспект из-за ДТП возле моста Метро
Утром 9 декабря в Днепровском районе Киева временно перекрыли движение на Броварском проспекте возле моста Метро из-за дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает полиция Киева.
«Вниманию участников дорожного движения! В связи с ДТП на проспекте Броварском движение транспорта перекрыто в обоих направлениях от моста Метро. На месте патрульные обеспечивают безопасность движения и направляют транспорт на смежные улицы», — отметили в Патрульной полиции Киева.
По предварительной информации, водитель автомобиля Audi не справился с управлением и столкнулся с отбойником. В результате ДТП пострадали пять человек. На месте работают следственно-оперативная группа столичного главка, экипажи патрульной полиции и медики.
Водителей призывают учесть ограничения при планировании маршрута.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.