В Киеве перекрыли Броварской проспект из-за ДТП возле моста Метро

Пять человек пострадали, движение транспорта временно ограничено.

Фото: gunpKyiv

Утром 9 декабря в Днепровском районе Киева временно перекрыли движение на Броварском проспекте возле моста Метро из-за дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает полиция Киева.

«Вниманию участников дорожного движения! В связи с ДТП на проспекте Броварском движение транспорта перекрыто в обоих направлениях от моста Метро. На месте патрульные обеспечивают безопасность движения и направляют транспорт на смежные улицы», — отметили в Патрульной полиции Киева.

По предварительной информации, водитель автомобиля Audi не справился с управлением и столкнулся с отбойником. В результате ДТП пострадали пять человек. На месте работают следственно-оперативная группа столичного главка, экипажи патрульной полиции и медики.

Водителей призывают учесть ограничения при планировании маршрута.

