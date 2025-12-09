У Києві перекрили Броварський проспект через ДТП біля мосту Метро

П’ятеро осіб постраждали, рух транспорту тимчасово обмежено.

Фото: gunpKyiv

Вранці 9 грудня у Дніпровському районі Києва тимчасово перекрили рух на Броварському проспекті біля мосту Метро через дорожньо-транспортну пригоду. Про це повідомляє поліція Києва.

«До уваги учасників дорожнього руху! У зв'язку з ДТП на проспекті Броварському рух транспорту перекритий в обох напрямках від мосту Метро. На місці патрульні забезпечують безпеку руху та направляють транспорт на суміжні вулиці», — зазначили у Патрульній поліції Києва.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Audi не впорався з керуванням і зіткнувся з відбійником. У результаті автопригоди постраждали п’ятеро осіб. На місці працюють слідчо-оперативна група столичного главку, екіпажі патрульної поліції та медики.

Водіїв закликають врахувати обмеження при плануванні маршруту.

