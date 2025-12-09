Зеленский прибыл в Рим на встречу с Папой Львом XIV и премьер-министром Мелони

Президент Украины проведет переговоры с Папой Римским и премьер-министром Италии.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в Рим с официальным визитом, сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

По его данным, во время пребывания в Италии Зеленский встретится с Папой Римским Львом XIV и проведет переговоры с председателем Совета министров Итальянской Республики Джорджей Мелони.

