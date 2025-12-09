Зеленський прибув до Риму на зустріч із Папою Левом XIV і прем’єркою Мелоні

Президент України проведе переговори з Папою Римським та прем’єркою Італії.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув до Риму з офіційним візитом, повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

За його даними, під час перебування в Італії Зеленський зустрінеться з Папою Римським Левом XIV та проведе переговори з головою Ради міністрів Італійської Республіки Джорджею Мелоні.

