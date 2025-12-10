  1. В Украине

Украина отстает в выполнении плана Ukraine Facility и рискует потерять миллиарды евро

09:25, 10 декабря 2025
Даниил Гетманцев предупреждает о критическом отставании в выполнении Плана для Ukraine Facility.
Украина отстает в выполнении плана Ukraine Facility и рискует потерять миллиарды евро
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о серьезном отставании Украины в выполнении Плана для механизма Ukraine Facility, что напрямую влияет на объемы финансирования со стороны Европейского Союза.

По его словам, если в 2024 году Украина смогла почти вовремя выполнить все индикаторы и получить запланированное финансирование, то в 2025 году ситуация существенно ухудшилась.

Пропущенные дедлайны на миллиарды евро

Согласно данным консорциума RRR4U, который осуществляет независимый мониторинг выполнения Плана, ни один квартал 2025 года Украина не закрыла без «долгов» по обязательствам.

Невыполненные индикаторы:

  • I квартал — увеличение кадрового состава ВАКС (4.3).
  • II квартал — пересмотр деклараций добропорядочности судей и их проверки (3.5); цифровизация исполнительного производства (3.8).
  • III квартал — заполнение минимум 20% вакансий судей (3.1); принятие интеграционного пакета в сфере электроэнергетики (10.5).

Совокупно невыполненные индикаторы трех кварталов лишили Украину 1,7 млрд евро помощи, что составляет более 10% непокрытой потребности в средствах на 2026 год.

Критическая ситуация в IV квартале

По состоянию на начало декабря остаются невыполненными 15 индикаторов, которые должны были быть завершены до конца года. Выполнены лишь пять.

При этом около половины индикаторов IV квартала требуют принятия законов — на кону 2,2 млрд евро, — однако часть необходимых законопроектов даже не поданы в парламент.

Можно ли еще исправить ситуацию?

По словам Гетманцева, хотя формально остается три недели, «очевидно, что закрыть все индикаторы за это время — нереально».

Он подчеркнул, что задания не были сложнее, чем в прошлом году, а сроки и содержание индикаторов государство определило самостоятельно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

ЕС Украина денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
35 тысяч евро за страдания: как война формирует судебную практику компенсации морального вреда

Украинское правосудие выходит за пределы символических сумм, создавая новые подходы к сатисфакции.

Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям: Жернаков пытался превратить заседание ВСК в «театр абсурда»

На заседании ВСК Михаилу Жернакову ставили прямые вопросы о ОСД и финансах DEJURE, но он уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям на теме войны.

Жернаков уклонялся от ответов на заседании ТСК Власенко–Бужанского

Михаил Жернаков пытается превратить заседание в шоу.

Контракты для военных на 1-10 лет и отсрочка после службы – в Раде зарегистрировали законопроект

Проект закона предусматривает продление контрактов, новые механизмы проверки оснований для отсрочки и финансовую мотивацию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]