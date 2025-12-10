Украина отстает в выполнении плана Ukraine Facility и рискует потерять миллиарды евро

Даниил Гетманцев предупреждает о критическом отставании в выполнении Плана для Ukraine Facility.

Глава парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о серьезном отставании Украины в выполнении Плана для механизма Ukraine Facility, что напрямую влияет на объемы финансирования со стороны Европейского Союза.

По его словам, если в 2024 году Украина смогла почти вовремя выполнить все индикаторы и получить запланированное финансирование, то в 2025 году ситуация существенно ухудшилась.

Пропущенные дедлайны на миллиарды евро

Согласно данным консорциума RRR4U, который осуществляет независимый мониторинг выполнения Плана, ни один квартал 2025 года Украина не закрыла без «долгов» по обязательствам.

Невыполненные индикаторы:

I квартал — увеличение кадрового состава ВАКС (4.3).

II квартал — пересмотр деклараций добропорядочности судей и их проверки (3.5); цифровизация исполнительного производства (3.8).

III квартал — заполнение минимум 20% вакансий судей (3.1); принятие интеграционного пакета в сфере электроэнергетики (10.5).

Совокупно невыполненные индикаторы трех кварталов лишили Украину 1,7 млрд евро помощи, что составляет более 10% непокрытой потребности в средствах на 2026 год.

Критическая ситуация в IV квартале

По состоянию на начало декабря остаются невыполненными 15 индикаторов, которые должны были быть завершены до конца года. Выполнены лишь пять.

При этом около половины индикаторов IV квартала требуют принятия законов — на кону 2,2 млрд евро, — однако часть необходимых законопроектов даже не поданы в парламент.

Можно ли еще исправить ситуацию?

По словам Гетманцева, хотя формально остается три недели, «очевидно, что закрыть все индикаторы за это время — нереально».

Он подчеркнул, что задания не были сложнее, чем в прошлом году, а сроки и содержание индикаторов государство определило самостоятельно.

