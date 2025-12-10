  1. В Україні

Україна відстає у виконанні плану Ukraine Facility і ризикує втратити мільярди євро

09:25, 10 грудня 2025
Данило Гетманцев попереджає про критичне відставання у виконанні Плану для Ukraine Facility.
Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про серйозне відставання України у виконанні Плану для механізму Ukraine Facility, що напряму впливає на обсяги фінансування з Європейського Союзу.

За його словами, якщо у 2024 році Україна змогла майже вчасно виконати всі індикатори та отримати заплановане фінансування, то у 2025 році ситуація суттєво погіршилася.

Пропущені дедлайни на мільярди євро

За даними консорціуму RRR4U, який здійснює незалежний моніторинг виконання Плану, жоден квартал 2025 року Україна не закрила без «боргів» із зобов’язань.

Невиконані індикатори:

  • І квартал — збільшення кадрового складу ВАКС (4.3).
    ІІ квартал — перегляд декларацій доброчесності суддів та їх перевірки (3.5); цифровізація виконавчого провадження (3.8).
    ІІІ квартал — заповнення мінімум 20% вакансій суддів (3.1); ухвалення інтеграційного пакету у сфері електроенергетики (10.5).

Сукупно невиконані індикатори трьох кварталів позбавили Україну 1,7 млрд євро допомоги, що становить понад 10% непокритої потреби у коштах на 2026 рік.

Критична ситуація в IV кварталі

Станом на початок грудня залишаються невиконаними 15 індикаторів, які мали бути завершені до кінця року. Виконано лише п’ять.

При цьому близько половини індикаторів IV кварталу потребують ухвалення законів, на кону — 2,2 млрд євро, але частина необхідних законопроєктів навіть не подані до парламенту.

Чи можна ще виправити ситуацію?

За словами Гетманцева, хоча формально залишається три тижні, «очевидно, що закрити всі індикатори за цей час — нереально».

Він підкреслив, що завдання не були складнішими, ніж попереднього року, а строки та зміст індикаторів держава визначила сама.

