  1. В Украине

Не первоочередной вопрос: Зеленский пошутил, что легче будет ликвидировать Офис, чем назначить руководителя

09:43, 10 декабря 2025
Владимир Зеленский заявил, что назначение руководителя Офиса Президента сейчас не является приоритетом, поскольку ключевым для государства остается вопрос войны.
Не первоочередной вопрос: Зеленский пошутил, что легче будет ликвидировать Офис, чем назначить руководителя
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что назначение руководителя Офиса Президента пока не является приоритетным вопросом, поскольку ключевым для государства остается война. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов.

Глава государства подчеркнул, что внимание должно быть сосредоточено на вопросе войны, а не на кадровых дискуссиях:

«Что касается перезагрузки Офиса, снова вопросы относительно руководителя Офиса, много таких вопросов. Честно, скажу вам откровенно, на сегодня столько таких вопросов, столько всего, столько разных предложений, обмена мнениями! Честно: война намного важнее».

Зеленский также пошутил, что «легче, чем назначить человека, легче ликвидировать Офис».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

назначение Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КГС ВС нашел исключительную правовую проблему и передал на рассмотрение ВП ВС дело о повышении тарифов и изменении поставщика услуг теплоснабжения

Может ли смена поставщика автоматически повлечь повышение стоимости коммунальных услуг: Решение по этому делу определит судьбу тысяч аналогичных исков

35 тысяч евро за страдания: как война формирует судебную практику компенсации морального вреда

Украинское правосудие выходит за пределы символических сумм, создавая новые подходы к сатисфакции.

Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям: Жернаков пытался превратить заседание ВСК в «театр абсурда»

На заседании ВСК Михаилу Жернакову ставили прямые вопросы о ОСД и финансах DEJURE, но он уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям на теме войны.

Жернаков уклонялся от ответов на заседании ТСК Власенко–Бужанского

Михаил Жернаков пытается превратить заседание в шоу.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]