Не первоочередной вопрос: Зеленский пошутил, что легче будет ликвидировать Офис, чем назначить руководителя

Владимир Зеленский заявил, что назначение руководителя Офиса Президента сейчас не является приоритетом, поскольку ключевым для государства остается вопрос войны.

Глава государства подчеркнул, что внимание должно быть сосредоточено на вопросе войны, а не на кадровых дискуссиях:

«Что касается перезагрузки Офиса, снова вопросы относительно руководителя Офиса, много таких вопросов. Честно, скажу вам откровенно, на сегодня столько таких вопросов, столько всего, столько разных предложений, обмена мнениями! Честно: война намного важнее».

Зеленский также пошутил, что «легче, чем назначить человека, легче ликвидировать Офис».

