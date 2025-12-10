Не першочергове питання: Зеленський пожартував, що легше буде ліквідувати Офіс, ніж призначити керівника

Володимир Зеленський заявив, що призначення керівника Офісу Президента наразі не є пріоритетним питанням, оскільки ключовим для держави залишається війна.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що призначення керівника Офісу Президента наразі не є пріоритетним питанням, оскільки ключовим для держави залишається війна. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

Глава держави наголосив, що увага має бути зосереджена на питанні війни, а не на кадрових дискусіях:

«Що стосується перезавантаження Офісу, знов запитання щодо керівника Офісу, багато таких запитань. Чесно, скажу вам відверто, на сьогодні стільки таких запитань, стільки всього, стільки таких різних пропозицій, обміну думок! Чесно: війна набагато важливіша».

Зеленський також пожартував, що «легше, ніж призначати людину, легше ліквідувати Офіс».

