Ирина Мудрая: Судебная реформа — это не технический процесс, это вопрос национальной безопасности

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая заявила, что визит в Израиль в составе украинской делегации под председательством Тараса Качки стал еще одной возможностью представить не только борьбу Украины, но и глубину изменений, которые страна внедряет.

«На каждой встрече — от разговора с министром иностранных дел до визита к президенту Израиля — я подчеркивала:

Судебная реформа — это не технический процесс. Это вопрос национальной безопасности, устойчивости и инвестиционного развития», — сказала она.

Ирина Мудрая подчеркнула, что целью является независимая, предсказуемая и эффективная судебная система, которая защищает права, контракты и инвестиции.

«Я называю это инфраструктурой доверия. А доверие — это самая ценная валюта во время войны.

Партнерам из Израиля и израильскому бизнесу я четко донесла месседж: правовая среда в Украине уже иная — и она укрепляется каждый день», — заявила должностное лицо.

Также Ирина Мудрая приняла участие в заседании Украинско-израильской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, где обсуждали новые механизмы восстановления и инвестиций. Она также встретилась с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, с которым обсудили вызовы международной ответственности за преступление агрессии, трибунал и механизмы компенсаций.

