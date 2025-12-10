Ірина Мудра: Судова реформа — це не технічний процес, це питання національної безпеки

Ірина Мудра підкреслила, що ціллю є незалежна, передбачувана та ефективна судова система, яка захищає права, контракти й інвестиції.

Джерело фото: Ірина Мудра / facebook.com

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра заявила, що візит до Ізраїлю в складі делегації України під головуванням Тараса Качки став ще однією нагодою представити не лише боротьбу України, а й глибину змін, які впроваджує країна.

«На кожній зустрічі — від розмови з Міністром закордонних справ до візиту до Президента Ізраїлю — я наголошувала:

Судова реформа — це не технічний процес. Це питання національної безпеки, стійкості та інвестиційного розвитку», - сказала вона.

Ірина Мудра підкреслила, що ціллю є незалежна, передбачувана та ефективна судова система, яка захищає права, контракти й інвестиції.

«Я це називаю інфраструктурою довіри. А довіра — це найцінніша валюта під час війни.

Партнерам з Ізраїлю та ізраїльському бізнесу я чітко донесла меседж: правове середовище в Україні вже інше — і воно зміцнюється щодня», - заявила посадовиця.

Також Ірина Мудра взяла участь у засіданні Українсько-ізраїльської комісії з питань економічного співробітництва — де говорили й про нові механізми відновлення та інвестицій. Також вона зустрілася з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцоґом, з яким обговорили виклики міжнародної відповідальності за злочин агресії, трибунал та механізми компенсацій.

Джерело фото: Ірина Мудра / facebook.com

