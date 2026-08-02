Предпринимателям, потерявшим бизнес из-за войны, предлагают отменить налоги — что известно о новой инициативе

В Кабмин обратились с призывом списать налоговые долги, штрафы и пени предпринимателям, потерявшим бизнес из-за боевых действий или оккупации.

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На сайте Кабинета Министров зарегистрирована петиция с призывом полностью или максимально освободить от налогов предпринимателей, потерявших имущество из-за российской агрессии. Автор обращения подчеркивает, что бизнес, который был уничтожен, поврежден или разграблен, годами не получает компенсации, однако налоговые обязательства перед государством остаются.

Автор петиции заявляет о несправедливости сложившейся ситуации

В петиции отмечается, что проблема касается предпринимателей, потерявших имущество, товары, оборудование, производственные или складские помещения в результате боевых действий, временной оккупации, обстрелов, разрушения или разграбления российскими военными и другими лицами во время оккупации.

Автор подчеркивает, что такое освобождение должно действовать до момента выплаты предпринимателю справедливой компенсации за причиненный ущерб или фактического восстановления государством утраченного имущества.

В документе подчеркивается, что эта проблема не ограничивается отдельными областями, а касается всех предпринимателей Украины, чье имущество находилось на территориях боевых действий или временной оккупации.

Личный пример предпринимателя из Изюма

Автор петиции №41/010428-26эп сообщает, что лично пострадал в городе Изюм Харьковской области, который находился под российской оккупацией и был зоной активных боевых действий.

По его словам, имущество и товары, за счет которых он осуществлял предпринимательскую деятельность и обеспечивал свою семью, были утрачены в результате российской агрессии. По этим фактам ведется уголовное производство, однако компенсацию за утраченное имущество, действенную помощь для восстановления бизнеса или иную надлежащую поддержку он до сих пор не получил.

Кроме того, автор отмечает, что с 2023 года не получает даже выплаты в качестве внутренне перемещенного лица.

По его мнению, человек, который годами работал, платил налоги, содержал семью и вносил вклад в экономику государства, после потери всего из-за российской агрессии фактически остается один на один со своими проблемами.

Какие изменения предлагаются

В петиции Кабинет Министров Украины просят разработать и внести в Верховную Раду законопроект о полном или максимально возможном освобождении от налогов, сборов и обязательных платежей физических лиц-предпринимателей и юридических лиц, имущество которых было уничтожено, повреждено или разграблено в результате боевых действий или временной оккупации.

Также предлагается предусмотреть, что такое освобождение будет действовать с момента потери предпринимателем имущества или прекращения им деятельности из-за российской агрессии и до момента выплаты полной и справедливой компенсации.

Кроме того, автор просит предусмотреть списание налоговой задолженности, пени, штрафов и других финансовых санкций, возникших после утраты имущества или возможности вести хозяйственную деятельность в результате боевых действий или оккупации.

Какие еще инициативы содержит петиция

Среди прочих предложений — приостановка принудительного взыскания налоговой задолженности, ареста счетов и имущества, а также применения других ограничений в отношении пострадавших предпринимателей.

Также предлагается определить, что право на соответствующие льготы может подтверждаться сведениями об уголовном производстве, актами обследования, материалами фото- и видеофиксации, документами органов государственной власти, местного самоуправления, военных администраций или другими надлежащими доказательствами.

Автор обращения просит не ограничивать действие таких льгот отдельными областями, а распространить их на всех предпринимателей, имущество которых находилось на территориях боевых действий или временной оккупации.

Кроме того, в случае освобождения физических лиц-предпринимателей от уплаты единого социального взноса предлагается обеспечить зачисление этого периода в страховой стаж за счет государства, чтобы такая льгота не приводила к потере пенсионных и других социальных прав.

Последним предложением является разработка и утверждение отдельной государственной программы компенсации и восстановления деятельности предпринимателей, потерявших бизнес в результате российской агрессии.

В петиции отмечается, что пока государство не смогло компенсировать пострадавшим предпринимателям утраченное имущество, оно, по крайней мере, должно прекратить требовать от них уплату налогов и применять финансовые санкции до момента возмещения причиненного ущерба.

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