В Ровенской области полиция сорвала незаконные автогонки – видео

Организатор уличных гонок опубликовал в соцсети видео с призывом к участникам из Волыни приехать в Ровно, ведь в Луцке проведение «гонок» запретили.
Однако благодаря оперативному реагированию патрульной полиции соревнования на автомобильной дороге общего пользования не состоялись, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
В результате:
• три автомобиля отправили на арестплощадку;
• составлено ряд админматериалов, в частности за нарушение ПДД.
«Участники планировали устроить гонки именно на дорогах общего пользования, где ежедневно движутся сотни людей. Такие действия представляют опасность не только для самих “гонщиков”, но и для всех участников дорожного движения. Для гонок используйте специально оборудованные и согласованные для этого места», — подчеркнул Белошицкий.
