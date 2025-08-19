Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

В Ровенской области полиция сорвала незаконные автогонки – видео

13:00, 19 августа 2025
﻿Три авто отправили на арестплощадку, а на водителей составлено ряд админматериалов.
В Ровенской области полиция сорвала незаконные автогонки – видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Организатор уличных гонок опубликовал в соцсети видео с призывом к участникам из Волыни приехать в Ровно, ведь в Луцке проведение «гонок» запретили.

Однако благодаря оперативному реагированию патрульной полиции соревнования на автомобильной дороге общего пользования не состоялись, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

В результате:
• три автомобиля отправили на арестплощадку;
• составлено ряд админматериалов, в частности за нарушение ПДД.

«Участники планировали устроить гонки именно на дорогах общего пользования, где ежедневно движутся сотни людей. Такие действия представляют опасность не только для самих “гонщиков”, но и для всех участников дорожного движения. Для гонок используйте специально оборудованные и согласованные для этого места», — подчеркнул Белошицкий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Ровно патрульная полиция автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила законопроект о выплате 50 тысяч грн всем женщинам, родившим ребенка

Функции назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми предлагается передать в полномочия Пенсионного фонда.

Верховная Рада провалила голосование за состав Совещательной группы экспертов по отбору членов Счетной палаты с решающим голосом международных членов

Решение об утверждении состава Совещательной группы экспертов, которая должна отобрать членов Счетной палаты, поддержало только 219 депутатов.

Верховная Рада одобрила законопроект по выводу неплатежеспособных банков с рынка

Целью является эффективное реагирование на случаи неплатежеспособности банков для минимизации рисков возможных панических настроений в обществе.

Органы госнадзора смогут требовать от предприятий и ФЛП полной остановки производства или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков

Рекомендованный к принятию в целом законопроект предусматривает, что органы государственного надзора будут обращаться к предприятиям и ФЛП с админиском относительно полной остановки производства или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков, эксплуатации территорий, домов, зданий, сооружений, машин и механизмов, предоставления услуг.

В КАСУ предлагается изменить порядок направления повесток в делах по обращениям органов надзора и контроля – комитет рекомендовал принять закон

Также КАСУ предлагается дополнить статьей об особенностях производства по делам по обращению органов государственного надзора (контроля), решения в которых будут подлежать немедленному исполнению.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва