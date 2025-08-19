В Ровенской области полиция сорвала незаконные автогонки – видео

﻿Три авто отправили на арестплощадку, а на водителей составлено ряд админматериалов.

Организатор уличных гонок опубликовал в соцсети видео с призывом к участникам из Волыни приехать в Ровно, ведь в Луцке проведение «гонок» запретили.

Однако благодаря оперативному реагированию патрульной полиции соревнования на автомобильной дороге общего пользования не состоялись, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

В результате:

• три автомобиля отправили на арестплощадку;

• составлено ряд админматериалов, в частности за нарушение ПДД.

«Участники планировали устроить гонки именно на дорогах общего пользования, где ежедневно движутся сотни людей. Такие действия представляют опасность не только для самих “гонщиков”, но и для всех участников дорожного движения. Для гонок используйте специально оборудованные и согласованные для этого места», — подчеркнул Белошицкий.

