На Рівненщині поліція зірвала незаконні автоперегони – відео

13:00, 19 серпня 2025
Три авто відправили на Три авто відправили на арештмайданчик, а на водіїв складено низку адмінматеріалів.
На Рівненщині поліція зірвала незаконні автоперегони – відео
Організатор вуличних перегонів опублікував у соцмережі відео із закликом до учасників із Волині приїхати до Рівного, адже у Луцьку проведення «гонок» заборонили.

Втім, завдяки оперативному реагуванню патрульної поліції змагання на автомобільній дорозі загального користування не відбулися, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

У результаті:

  • три автомобілі відправили на арештмайданчик;
  • складено низку адмінматеріалів, зокрема за порушення ПДР.

«Учасники планували влаштувати гонки саме на дорогах загального користування, де щодня рухаються сотні людей. Такі дії становлять небезпеку не лише для самих “гонщиків”, а й для всіх учасників дорожнього руху. Для перегонів використовуйте спеціально облаштовані й погоджені для цього місця», — наголосив Білошицький.

