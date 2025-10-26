Дональд Трамп назвал прекращение войн своим хобби

Президент США Дональд Трамп заявил о своих миротворческих способностях и раскритиковал ООН за неэффективность.

Президент США Дональд Трамп во время визита в Индо-Тихоокеанский регион перед журналистами заявил, что прекращение войн является его любимым занятием. Трамп отметил свои миротворческие способности и выразил сомнения относительно роли Организации Объединенных Наций.

Он вспомнил один из конфликтов, в урегулировании которого принимал участие, и отметил: «Я не забуду тот день, потому что это была одна из первых войн, в которых я участвовал. И я люблю это делать. Я люблю это. Это как... Я не должен называть это хобби, потому что это гораздо серьезнее хобби, но это то, в чем я хорош, и то, что я люблю делать».

Трамп также заметил о международных структурах: «Организация Объединенных Наций должна была бы этим заниматься, но они этого не делают».

