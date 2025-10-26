Дональд Трамп назвав припинення війн своїм хобі

Президент США Дональд Трамп заявив про свої миротворчі здібності та розкритикував ООН за неефективність.

Президент США Дональд Трамп під час візиту в Індо-Тихоокеанський регіон перед журналістами заявив, що припинення війн є його улюбленим заняттям. Трамп відзначив свої миротворчі здібності та висловив сумніви щодо ролі Організації Об'єднаних Націй.

Він згадав один із конфліктів, у врегулюванні якого брав участь, і зазначив: «Я не забуду той день, бо це була одна з перших воєн, в яких я брав участь. І я люблю це робити. Я люблю це. Це як... Я не повинен називати це хобі, бо це набагато серйозніше за хобі, але це те, у чому я хороший, і те, що я люблю робити».

Трамп також зауважив про міжнародні структури: «Організація Об'єднаних Націй мала б цим займатися, але вони цього не роблять».

