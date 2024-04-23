У Малайзії у повітрі зіткнулися військові гелікоптери: багато загиблих, відео

Під час тренувального польоту зіткнулися два гелікоптери, члени екіпажів загинули.

Фото: MalayMail

У Малайзії в районі військової бази в Лумуті зіткнулися два військові гелікоптери. Усі 10 членів екіпажу, що були на борту, загинули. Про це повідомляє місцеве видання MalayMail.

Трагедія сталася під час репетиції до параду на честь 90-річниці заснування військово-морських сил країни.

У ВМС Малайзії повідомили, що у небі зіштовхнулися два гелікоптери AgustaWestland AW139 та Eurocopter Fennec. Перший вертоліт упав на територію стадіону військової бази Лумут, а другий — у басейн спорткомплексу тієї ж бази.

Буде сформовано слідчу групу для визначення причин інциденту.

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