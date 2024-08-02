У Бразилії зафіксували НЛО: відео

Трикутний об'єкт у небі Курітіби спостерігали місцеві жителі.

У місті Курітіба на півдні Бразилії мешканці спостерігали незвичайне явище в небі. Відео, яке нібито зафіксувало трикутний об'єкт, що нагадує «НЛО», викликало неабиякий інтерес та обговорення. Про це пише The Mirror.

Кілька авторитетних бразильських фахівців підтвердили автентичність відео, зазначивши, що воно не містить ознак підробки чи монтажу. На записі видно, як об'єкт повільно рухається вдалині, а оператор наближає зображення, щоб краще його роздивитися.

У зв'язку з поширенням відео Військово-повітряні сили Бразилії (ВПС) провели пресконференцію. Представники ВПС зазначили, що не можуть дати чіткого пояснення побаченому об'єкту і що на цей момент невідомо, що саме було зафіксовано на відео.

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