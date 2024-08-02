В Бразилии зафиксировали НЛО: видео

Треугольный объект в небе Куритибы наблюдали местные жители.

В городе Куритиба на юге Бразилии жители наблюдали необычное явление в небе. Видео, которое якобы зафиксировало треугольный объект, напоминающий «НЛО», вызвало большой интерес и обсуждение. Об этом пишет The Mirror.

Несколько авторитетных бразильских специалистов подтвердили подлинность видео, отметив, что оно не содержит признаков подделки или монтажа. На записи видно, как объект медленно движется вдали, а оператор приближает изображение, чтобы лучше его рассмотреть.

В связи с распространением видео Военно-воздушные силы Бразилии (ВВС) провели пресс-конференцию. Представители ВВС отметили, что не могут дать четкого объяснения увиденному объекту и что на данный момент неизвестно, что именно было зафиксировано на видео.

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