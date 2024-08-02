В Киеве за июль демонтировали более 300 МАФов и временных сооружений

Департамент территориального контроля Киева сообщил, что в столице за июль демонтировали более 300 элементов благоустройства, которые размещались без произвольной документации, с нарушениями и не соответствовали санитарно-техническим нормам.
Демонтажные работы проводили специалисты Коммунальное предприятие «Киевблагоустройство» и владельцы, которые самостоятельно убрали свои элементы благоустройства по требованию предписаний инспекторов.
Среди них были зафиксированы и демонтированы примерно:
47 МАФов и объектов передвижной торговли;
139 сезонных временных сооружений;
93 других элементов благоустройства, размещенных без разрешительной документации.
Больше всего незаконных элементов благоустройства демонтировано в следующих районах:
Подольский – 78;
Шевченковский – 43;
Деснянский – 40.
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