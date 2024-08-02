В Киеве за июль демонтировали более 300 МАФов и временных сооружений

Больше всего незаконных элементов благоустройства демонтировано в Подольском районе Киева.

Фото: dengi.ua

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Департамент территориального контроля Киева сообщил, что в столице за июль демонтировали более 300 элементов благоустройства, которые размещались без произвольной документации, с нарушениями и не соответствовали санитарно-техническим нормам.

Демонтажные работы проводили специалисты Коммунальное предприятие «Киевблагоустройство» и владельцы, которые самостоятельно убрали свои элементы благоустройства по требованию предписаний инспекторов.

Среди них были зафиксированы и демонтированы примерно:

47 МАФов и объектов передвижной торговли;

139 сезонных временных сооружений;

93 других элементов благоустройства, размещенных без разрешительной документации.

Больше всего незаконных элементов благоустройства демонтировано в следующих районах:

Подольский – 78;

Шевченковский – 43;

Деснянский – 40.

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