У Києві за липень демонтували більше 300 МАФів та тимчасових споруд

Департамент територіального контролю міста Києва повідомив, що у столиці за липень демонтували більше 300 елементів благоустрою, що розміщувалися без довільної документації, з порушеннями та не відповідали санітарно-технічним нормам.
Демонтажні роботи проводили фахівці Комунальне підприємство "Київблагоустрій" та власники, які самостійно прибрали свої елементи благоустрою на вимогу приписів інспекторів.
Серед них було зафіксовано та демонтовано приблизно:
47 МАФів та обєктів пересувної торгівлі;
139 сезонних тимчасових споруд;
93 інших елементів благоустрою, розміщених без дозвільної документації.
Найбільше незаконних елементів благоустрою демонтовано у таких районах:
Подільський – 78;
Шевченківський – 43;
Деснянський – 40.
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