У Києві за липень демонтували більше 300 МАФів та тимчасових споруд

Найбільше незаконних елементів благоустрою демонтовано у Подільському районі Києва.

Фото: dengi.ua

Департамент територіального контролю міста Києва повідомив, що у столиці за липень демонтували більше 300 елементів благоустрою, що розміщувалися без довільної документації, з порушеннями та не відповідали санітарно-технічним нормам.

Демонтажні роботи проводили фахівці Комунальне підприємство "Київблагоустрій" та власники, які самостійно прибрали свої елементи благоустрою на вимогу приписів інспекторів.

Серед них було зафіксовано та демонтовано приблизно:

47 МАФів та обєктів пересувної торгівлі;

139 сезонних тимчасових споруд;

93 інших елементів благоустрою, розміщених без дозвільної документації.

Найбільше незаконних елементів благоустрою демонтовано у таких районах:

Подільський – 78;

Шевченківський – 43;

Деснянський – 40.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.