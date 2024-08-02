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У Києві за липень демонтували більше 300 МАФів та тимчасових споруд

23:12, 2 серпня 2024
Найбільше незаконних елементів благоустрою демонтовано у Подільському районі Києва.
У Києві за липень демонтували більше 300 МАФів та тимчасових споруд
Фото: dengi.ua
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Департамент територіального контролю міста Києва повідомив, що у столиці за липень демонтували більше 300 елементів благоустрою, що розміщувалися без довільної документації, з порушеннями та не відповідали санітарно-технічним нормам.

Демонтажні роботи проводили фахівці Комунальне підприємство "Київблагоустрій" та власники, які самостійно прибрали свої елементи благоустрою на вимогу приписів інспекторів.

Серед них було зафіксовано та демонтовано приблизно:

47 МАФів та обєктів пересувної торгівлі;

139 сезонних тимчасових споруд;

93 інших елементів благоустрою, розміщених без дозвільної документації.

Найбільше незаконних елементів благоустрою демонтовано у таких районах:

Подільський – 78;

Шевченківський – 43;

Деснянський – 40.

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