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Апелляционный суд освободил пенсионерку от админответственности за торговлю сигаретами с рук: подробности дела

08:57, 3 августа 2024
Женщине, продававшей сигареты без акцизных марок, назначили штраф, но она обратилась в апелляционный суд.
Апелляционный суд освободил пенсионерку от админответственности за торговлю сигаретами с рук: подробности дела
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Хмельницкий апелляционный суд отменил постановление местного суда о привлечении пенсионерки к административной ответственности за торговлю сигаретами из рук и освободил ее от админответственности в связи с малозначительностью содеянного, ограничившись устным замечанием. Об этом сообщает пресс-служба суда.

За постановою, цьогоріч у квітні у м. Красилові місцева мешканка продала з рук 10 пачок сигарет без акцизних марок. 

За порушення п. 10 ч. 1 ст. 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» поліцейські склали щодо неї протокол про вчинення адмінправопорушення.

Красилівський районний суд Хмельницької області визнав жінку винною за частиною 3 статті 156 КУпАП та наклав на неї стягнення у виді 6800 гривень штрафу, з конфіскацією сигарет та 220 гривень виторгу.

З проханням скасувати постанову суду першої інстанції та закрити провадження у справі за відсутністю в її діях події та складу адміністративного правопорушення пенсіонерка звернулася до апеляційного суду. Запевнила, що то були сигарети сина й на його прохання вона мала їх віддати, безплатно. Під час передачі тих цигарок підійшли працівники поліції та звинуватили її у незаконній торгівлі.

На думку апеляційного суду, місцевий суд належно оцінив докази у справі (протокол про адміністративне правопорушення, у якому жінка вказала, що визнає провину, протокол особистого огляду та огляду речей, показання свідків) й дійшов правильного висновку про те, що в її діях є склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 156 КУпАП.

«Разом з тим, суд апеляційної інстанції приходить до висновку про можливість звільнення [апелянтки] від адміністративної відповідальності за вчинене адміністративне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 156 КУпАП, на підставі ст. 22 КУпАП, у зв`язку з малозначністю вчиненого адміністративного правопорушення, обмежившись усним зауваженням», – ідеться у постанові ХАС.

Суддя апеляційного суду також зауважила, що у матеріалах справи немає доказів того, що вилучене правоохоронцями майно належало синові апелянтки, тому погодилася, що предмети торгівлі – сигарети та виторг від їх продажу слід конфіскувати в дохід держави.

З постановою апеляційного суду у справі № 677/619/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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