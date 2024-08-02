Пограничники отказались от взятки на сумму более 13,8 млн гривен

1161 попытку подкупа зафиксировали украинские пограничники.

С начала военного положения украинские пограничники отказались от неправомерной выгоды на общую сумму более 13,8 миллиона гривен. По данным Государственной пограничной службы, с момента введения военного положения было зафиксировано 1161 попытку подкупа.

В течение июля 2024 года было пресечено 36 попыток предоставления взяток на общую сумму почти 1,3 миллиона гривен. Самый большой случай имел место, когда военнослужащему предложили 9000 долларов США за содействие в незаконном пересечении государственной границы.

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