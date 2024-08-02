Прикордонники відмовилися від хабара на суму понад 13,8 млн гривень

1161 спробу підкупу зафіксували українські прикордонники.

З початку воєнного стану українські прикордонники відмовилися від неправомірної вигоди на загальну суму понад 13,8 мільйона гривень. За даними Державної прикордонної служби, з моменту введення воєнного стану було зафіксовано 1161 спробу підкупу.

Протягом липня 2024 року було припинено 36 спроб надання хабарів на загальну суму майже 1,3 мільйона гривень. Найбільший випадок мав місце, коли військовослужбовцю запропонували 9000 доларів США за сприяння в незаконному перетині державного кордону.

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