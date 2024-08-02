Кабмин провел заседание: какие решения приняли 2 августа

Правительство внесло изменения в Схему тарифных разрядов должностей руководящих, научных, научно-педагогических, педагогических работников, профессионалов, специалистов, а также утвердило методику оценки рисков безопасности в системе образования, связанных с вооруженной агрессией рф против Украины.

Фото: kmu.gov.ua

2 серпня Кабинет Министров провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения приняли, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу на земельних торгах земельних ділянок, конфіскованих за рішенням суду у власність держави». Законопроект спрямований на врегулювання питання забезпечення виконання Держгеокадастром вимог статті 145 Земельного кодексу України в частині продажу на земельних торгах земельних ділянок, які були конфісковані за рішенням суду, якщо відповідно до закону власники земельних ділянок зобовʼязані їх відчужити протягом певного строку, але земельні ділянки не були відчужені ними протягом такого строку, та на удосконалення процедури подання позовів про конфіскацію земельних ділянок у випадках, передбачених Земельним кодексом. Проектом Закону, серед іншого, пропонується врегулювати питання фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за небюджетні кошти з подальшим відшкодуванням витрат (видатків), здійснених на підготовку лота, переможцем торгів; запровадити платність заходу одного з етапів підготовки лотів до проведення земельних торгів – здійснення рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок у разі обов’язкового проведення грошової оцінки земельних ділянок, визначених ЗУ «Про оцінку земель» тощо.

- Схвалено проект Закону «Про ратифікацію Грантової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо сприяння відновленню та підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України». Законопроектом пропонується ратифікувати Грантову угоду між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо сприяння відновленню та підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України, підписану 07.06.2024 в м. Парижі. Ратифікація Грантової угоди створить правові підстави для залучення грантових коштів Уряду Французької Республіки в сумі 200 млн. євро, які будуть спрямовані на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури в таких секторах як охорона здоровʼя, інфраструктура, енергетика, сільське господарство, водопостачання та водовідведення, переробка відходів, розмінування, житлове будівництво та цифрові технології.

- Висловлено намір не ставати учасником Протоколу про внесення змін до Угоди про розвиток виставково-ярмаркової діяльності в Співдружності Незалежних Держав від 26.05.1995, вчиненого 23.05.2008 у Мінську, та Протоколу про внесення змін до Угоди про розвиток виставково-ярмаркової та конгресової діяльності в Співдружності Незалежних Держав від 26.05.1995, вчиненого 20.11.2013 у Санкт-Петербурзі.

- Припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі урядового звʼязку, вчиненої 06.02.1998 у Мінську, Протоколу N 1 до зазначеної Угоди, вчиненого 01.11.2000 у Мінську, і Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі урядового звʼязку, підписаної в Мінську 06.02.1998, вчиненого 12.02.2014 у Мінську.

- Внесено зміну до Схеми тарифних розрядів посад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та організацій, затвердженої постановою КМУ від 30.08.2002 N 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». Визначено умови оплати праці працівників за посадою «Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб». Установлено, що фахівцям із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у межах фонду оплати праці виплачується надбавка за особливий характер праці у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за фактично відпрацьований час. Передбачено, що конкретний розмір надбавки визначається керівником відповідної установи, закладу та організації залежно від навантаження, своєчасності та якості наданих послуг, відсутності скарг.

- Доповнено перелік надавачів бюджетних грантів, затверджений постановою КМУ від 18.08.2021 N 867, позицією «Український молодіжний фонд» з приміткою стосовно надання бюджетних грантів виключно за рахунок коштів проектів міжнародної технічної допомоги.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 21.12.2011 N 1394 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрсвітлолізинг» шляхом виключення положень щодо затвердження статуту НАК «Укрсвітлолізинг», складу наглядової ради та місцезнаходження цієї компанії. Визнано такими, що втратили чинність, деякі акти КМУ (їх окремі норми), якими вносились зміни до статуту НАК «Укрсвітлолізинг», складу наглядової ради, та щодо передачі Міністерству розвитку громад та територій повноважень з управління корпоративними правами держави щодо НАК «Укрсвітлолізинг». Зазначені зміни зумовлені прийняттям розпорядження КМУ від 23.01.2024 N 50 «Питання управління публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Укрсвітлолізинг», та з метою приведення актів КМУ з питань управління НАК «Укрсвітлолізинг» у відповідність із чинним законодавством.

- Внесено зміни до Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства та до Порядку надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства. Розширено у Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства перелік регіонів для здійснення посадок кісточкових порід та збільшено загальну площу посадок за певними культурами за рахунок зменшення загальної площі посадок під лохиною та чорницею; уточнено період, протягом якого отримувач гранту зобовʼязаний створити відповідну кількість сезонних робочих місць, а саме протягом пʼятирічного періоду реалізації проекту висадки насаджень у сумарній кількості сезонних працівників згідно з додатком 1 до Порядку. Виключено вимогу щодо встановлення системи зрошення та водозабору для винограду тощо.

- Затверджено Методику оцінки ризиків безпеки в системі освіти, повʼязаних із збройною агресією рф проти України. Методика розроблена з метою: визначення переліку територіальних громад за рівнем ризику безпеки в системі освіти відповідно до ризику безпеки в системі освіти для закладів освіти, які можуть постраждати або вже постраждали від наслідків бойових дій, та їх ранжування відповідно до такого ризику; розроблення, впровадження та оцінки освітніх політик та сценаріїв розвитку освітнього простору територіальних громад, спираючись на рівні ризику безпеки в системі освіти; встановлення черговості здійснення заходів з організації укриття персоналу та здобувачів освіти закладів освіти в обʼєктах фонду захисних споруд цивільного захисту та визначення пріоритетності фінансування таких заходів. Доручено Міністерству освіти і науки затвердити перелік територіальних громад за рівнем ризику безпеки в системі освіти, який визначається згідно з Методикою.

- Погоджено пропозицію Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів щодо реалізації до 31.12.2025 експериментального проекту з водозабезпечення у Донецькій області. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту, що визначає процедуру реалізації проекту шляхом будівництва артезіанських свердловин, інших експлуатаційних свердловин різних типів задля водозабезпечення населення та субʼєктів господарювання у Донецькій області в умовах воєнного стану. Встановлено, що на період воєнного стану учасники експериментального проекту здійснюють будівництво артезіанських свердловин, інших експлуатаційних свердловин різних типів без відведення земельної ділянки, розроблення та затвердження відповідної містобудівної документації, отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, отримання звіту про результати експертизи проектної документації на будівництво обʼєкта, отримання дозволу на виконання будівельних робіт, використання Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та оформлення речових прав на земельні ділянки та без проведення оцінки впливу на довкілля.

- Припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом російської федерації про співробітництво в галузі урядового звʼязку, вчиненої в Москві 27.02.1998.

- Затверджено, відповідно до статей 47 і 49 ЗУ «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією», з метою гармонізації процедури забезпечення хімічної безпеки з європейськими вимогами, Порядок видачі (відмови у видачі, переоформлення, анулювання) дозволу на використання отруйної хімічної речовини; Порядок видачі (відмови у видачі, переоформлення, анулювання) дозволу на використання особливо небезпечної хімічної речовини, яка виводиться з ринку.

- Включено до переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, Криворізький ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання Донецького державного університету внутрішніх справ (м. Кривий Ріг).

- Затверджено Порядок забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя. Порядок визначає механізм забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя, що функціонує з метою здійснення фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки ветерана війни, особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім’ї такої категорії осіб, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника і загиблої (померлої) Захисниці України та іншої демобілізованої особи під час їх реадаптації та реінтеграції в територіальних громадах. Установлено, що на посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб може бути працевлаштована особа, яка отримала документ про підвищення кваліфікації в рамках реалізації експериментального проекту щодо запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту щодо запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя, затвердженого постановою КМУ від 19.06.2023 № 652.

- Актуалізовано Перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади та адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обовʼязковими для надання через центри надання адміністративних послуг, затверджений розпорядженням КМУ від 16.05.2014 N 523 «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг». Доповнено Перелік новими адміністративними послугами соціального спрямування. Уточнено назви деяких послуг і виключено ряд послуг, які не надаються, з метою приведення Переліку у відповідність до норм чинного законодавства України.

- Схвалено проект Додаткової угоди № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування заходу «Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)». Додаткова угода передбачає виділення ЄС додаткового фінансування до державного бюджету України у розмірі 50 мільйонів євро для ремонту та покращення портової інфраструктури шляхом перерозподілу коштів із заходу «Підтримка ЄС для відновлення та реформ» для додаткового фінансування заходу «Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)».

- Схвалено проект Додаткової угоди № 2 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування заходу «Підтримка ЄС для відновлення та реформ». Укладання Додаткової угоди N 2 створить правові підстави для перерозподілу 50 мільйонів євро з заходу «Підтримка ЄС для відновлення та реформ» для додаткового фінансування Угоди про фінансування заходу «Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)», а також подовження на 24 місяці періоду практичної реалізації та завершального етапу виконання Угоди про фінансування заходу «Підтримка ЄС для відновлення та реформ».

- Внесено зміни до плану заходів з реалізації Стратегії боротьби з організованою злочинністю, зокрема, стосовно розроблення законопроекту про внесення змін до ЗУ «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» щодо створення постійного національного координатора з питань боротьби з організованою злочинністю. Крім того, передбачено проведення наступного циклу оцінювання загроз організованої злочинності та тяжких злочинів за системою оцінювання SOCTA Україна за період 01.01.2021 - 31.12.2024, за результатами якого будуть визначені пріоритети у протидії організованій злочинності.

- Внесено зміни у додатки до розпоряджень КМУ від 19.01.2024 N 37 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету», від 02.04.2024 N 287 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави» і від 12.04.2024 N 331 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави». Перерозподілено кошти, виділені рішеннями Уряду з резервного фонду державного бюджету Міноборони, Івано-Франківській, Черкаській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям в обсязі 146 млн. 930,859 тис. грн для спрямування їх Запорізькій обласній військовій адміністрації на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень.

- Виділено з метою покриття витрат за квітень 2024 обʼєктів державної, комунальної та приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких у період воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи, 26 млн. 639 тис. 289 грн, а саме: центральним органам виконавчої влади - 3 млн. 977 тис. 898 грн для надання компенсації підприємствам, установам і закладам державної форми власності, які належать до сфери їх управління (крім державних закладів освіти, зазначених у статтях 89 і 90 Бюджетного кодексу); Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - 21 млн. 990 тис. 361 грн для надання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад; обласним державним адміністраціям (відповідним військовим адміністраціям) - 671 тис. 30 грн для надання компенсації приватним закладам (крім приватних закладів освіти).

- Викладено у новій редакції додаток «Розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровʼя між місцевими бюджетами Львівської області на 2024 рік» до розпорядження КМУ від 27.12.2023 N 1211 «Про погодження розподілу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровʼя між місцевими бюджетами у 2024 році». Здійснено розподіл між місцевими бюджетами Львівської області коштів додаткової дотації в обсязі 180 млн. 100,8 тис. грн задля недопущення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати непедагогічним працівникам, утримання загальноосвітніх

навчальних закладів та оплати комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров'я.

- Здійснено перерозподіл видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури на 2024 рік у спеціальному фонді державного бюджету для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав і міжнародних фінансових організацій, шляхом: зменшення обсягу надання кредиту з державного бюджету за програмою «Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці» на 121 млн. 461,4 тис. гривень (проект «Проект розвитку міської інфраструктури - 2», кредитор - Міжнародний банк реконструкції та розвитку); та збільшення обсягу видатків розвитку за програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення обʼєктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2» на 121 млн. 461,4 тис. гривень (проект «Проект розвитку міської інфраструктури - 2», кредитор - Міжнародний банк реконструкції та розвитку). Здійснено у 2024 році перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення обʼєктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2».

- Включено до переліку обʼєктів великої приватизації державної власності, затвердженого розпорядженням КМУ від 16.01.2019 N 36, частку розміром 100 відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Мотордеталь-Конотоп».

- Схвалено Національну стратегію контролю злоякісних новоутворень на період до 2030 року та затверджено план дій з її реалізації на період до 2025 року.

- Схвалено Стратегію розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню на 2024-2026 роки та затверджено операційний план заходів з її реалізації.

- Схвалено пріоритетні напрями та завдання (проекти) цифрової трансформації на 2024-2026 роки. Визнано таким, що втратило чинність, розпорядження КМУ від 17.02.2021 N 365 «Деякі питання цифрової трансформації».

- Погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Державного університету інфраструктури та технологій шляхом приєднання його до Національного транспортного університету.

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