Гоструда напоминает особенности предоставления ежегодного отпуска лицам с инвалидностью

Работники с инвалидностью, уже долгое время работающие на предприятии, могут по собственному желанию взять ежегодный отпуск в любой удобный для них период.

Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда сообщает об особенностях предоставления ежегодного отпуска лицам с инвалидностью.

Работники с инвалидностью, недавно устроившиеся на работу и еще не отработавшие первые шесть месяцев на предприятии, могут воспользоваться своим правом уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск полной продолжительности еще до наступления шестимесячного срока их непрерывной работы на этом предприятии.

Работники с инвалидностью, уже длительное время работающие на предприятии, по своему желанию имеют право уйти в ежегодный отпуск в удобное для них время (ст. 10 Закона Украины «Об отпусках»).

Согласно статье 6 указанного Закона продолжительность ежегодного основного отпуска для работников с инвалидностью составляет:

для I и II групп – 30 календарных дней,

для III группы – 26 календарных дней.

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