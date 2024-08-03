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Держпраці нагадує особливості надання щорічної відпустки особам з інвалідністю

10:17, 3 серпня 2024
Працівники з інвалідністю, які вже довгий час працюють на підприємстві, можуть за власним бажанням взяти щорічну відпустку у будь-який зручний для них період.
Держпраці нагадує особливості надання щорічної відпустки особам з інвалідністю
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Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці повідомляє  особливості надання щорічної відпустки особам з інвалідністю. 

Працівники з інвалідністю, які недавно влаштувалися на роботу та ще не відпрацювали перших шість місяців на підприємстві, можуть скористатися своїм правом піти у щорічну оплачувану відпустку повної тривалості ще до настання шестимісячного терміну їхньої безперервної роботи на цьому підприємстві.

Працівники з інвалідністю, які вже тривалий час працюють на підприємстві, за своїм бажанням мають право піти у щорічну відпустку у зручний для них час (ст. 10 Закону України «Про відпустки»).

Згідно зі статтею 6 зазначеного Закону тривалість щорічної основної відпустки для працівників з інвалідністю становить:

  • для I і II груп – 30 календарних днів,
  • для III групи – 26 календарних днів.

Раніше ми писали, чи має право на дострокову пенсію особа, яка всиновила дитину з інвалідністю. 

Також повідомлялося, чи має право працівник отримати грошову компенсацію за невикористані відпустки.

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