Держпраці нагадує особливості надання щорічної відпустки особам з інвалідністю

Працівники з інвалідністю, які вже довгий час працюють на підприємстві, можуть за власним бажанням взяти щорічну відпустку у будь-який зручний для них період.

Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці повідомляє особливості надання щорічної відпустки особам з інвалідністю.

Працівники з інвалідністю, які недавно влаштувалися на роботу та ще не відпрацювали перших шість місяців на підприємстві, можуть скористатися своїм правом піти у щорічну оплачувану відпустку повної тривалості ще до настання шестимісячного терміну їхньої безперервної роботи на цьому підприємстві.

Працівники з інвалідністю, які вже тривалий час працюють на підприємстві, за своїм бажанням мають право піти у щорічну відпустку у зручний для них час (ст. 10 Закону України «Про відпустки»).

Згідно зі статтею 6 зазначеного Закону тривалість щорічної основної відпустки для працівників з інвалідністю становить:

для I і II груп – 30 календарних днів,

для III групи – 26 календарних днів.

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