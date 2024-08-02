Призначено нового заступника міністра економіки

Новим заступником міністра економіки став Андрій Телюпа.

Фото: kmu.gov.ua

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Кабінет міністрів 2 серпня ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, уряд призначив Телюпу Андрія Володимировича заступником Міністра економіки України.

Також під час засідання було погоджено призначення Панасенка Олександра Андрійовича головою Маріупольської районної державної адміністрації Донецької області.

Раніше ми писали, що У Мінсоцполітики та Міненерго звільнено заступників міністрів.

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