Назначен новый заместитель министра экономики

Новым замминистра экономики стал Андрей Телюпа.

Фото: kmu.gov.ua

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Кабинет министров 2 августа принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, правительство назначило Телюпу Андрея Владимировича заместителем Министра экономики Украины.

Также во время заседания было согласовано назначение Панасенко Александра Андреевича главой Мариупольской районной государственной администрации Донецкой области.

Ранее сообщалось, что в Минсоцполитики и Минэнерго уволены заместители министров.

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