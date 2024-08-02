Назначен новый заместитель министра экономики

Кабинет министров 2 августа принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В частности, правительство назначило Телюпу Андрея Владимировича заместителем Министра экономики Украины.
Также во время заседания было согласовано назначение Панасенко Александра Андреевича главой Мариупольской районной государственной администрации Донецкой области.
Ранее сообщалось, что в Минсоцполитики и Минэнерго уволены заместители министров.
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