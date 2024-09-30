Практика судів
  1. У світі

Затоплені міста та знищені будинки — ураган Хелен у США забрав життя 116 людей, відео

21:19, 30 вересня 2024
У США через ураган Хелен близько 600 людей зникли безвісти.
Затоплені міста та знищені будинки — ураган Хелен у США забрав життя 116 людей, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На південному сході США внаслідок потужного урагану «Хелен» загинули щонайменше 116 людей, передає CBS News.

Зазначається, що близько 600 людей у Північній Кароліні зникли безвісти. А 2 млн жителів залишились без світла.

Внаслідок повеней та зсувів у Північній Кароліні перекрили близько 300 автомобільних доріг, у Південній Кароліні – близько 150 доріг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комісія з аудиту НАБУ обрала головою Роберта Вестбрукса і готується відвідати Україну

8 жовтня в рамках установчого візиту до Києва відбудеться зустріч членів Комісії з аудиту НАБУ з представниками громадських організацій.

Мінфін затвердив методологію, за якою визначить зайві податкові пільги

Уряд оцінить, які податкові пільги є корисними для економіки, а які створюють зайві та обтяжуючі витрати для бюджету

Національна школа суддів попросила більше грошей на заробітну плату, інакше погрожує звернутися до суду

Міністерство фінансів у відповідь повідомило, що заробітна плата у Школі суддів є «нормальною».

Вищий антикорупційний суд закупить квартири для нових суддів загальною вартістю 60 млн гривень

На закупівлю службового житла можуть направити гроші від стягнутих застав.

Тепер ми розуміємо, де людина живе і куди надсилати повістку – ТЦК про результати оновлення військово-облікових даних

Зміни до законодавства щодо обов’язку оновити військово-облікові дані дозволили ТЦК зібрати актуальну інформацію про місце проживання, аби розіслати повістки.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду