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Чи повинен платник повідомляти податкову про відсутність об’єктів обчислення екоподатку — роз’яснення

22:18, 30 вересня 2024
Суб’єкти господарювання, які не мають об’єктів обчислення екоподатку, не повинні подавати до відповідних ДПС заяву про відсутність у них у звітному році таких об’єктів.
Чи повинен платник повідомляти податкову про відсутність об’єктів обчислення екоподатку — роз’яснення
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Податкова служба в Харківській області повідомляє, чи повинен платник повідомляти податкову про відсутність об’єктів обчислення екоподатку. 

Зазначається, що відповідно до п. 250.9 ПКУ, якщо платник екологічного податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов’язаний подавати податкові декларації відповідно до ст. 250 ПКУ.

Тобто суб’єкти господарювання, у тому числі новостворені, які не мають об’єктів обчислення екологічного податку, не повинні подавати до відповідних контролюючих органів заяву про відсутність у них у звітному році таких об’єктів.

Суб’єкти господарювання, які є платниками екологічного податку, але з початку звітного року не планують здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, повинні скласти заяву довільної форми про відсутність у них у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку та повідомити про це відповідні контролюючі органи за місцем розташування джерел забруднення не пізніше граничного терміну подання податкової декларації за І квартал звітного року.

В іншому разі такі суб’єкти господарювання зобов’язані подавати податкові декларації екологічного податку.

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