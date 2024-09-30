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Должен ли плательщик сообщать налоговой об отсутствии объектов исчисления эконалога — разъяснение

22:18, 30 сентября 2024
Субъекты хозяйствования, не имеющие объектов исчисления эконалога, не должны подавать в соответствующие ГНС заявление об отсутствии у них в отчетном году таких объектов.
Должен ли плательщик сообщать налоговой об отсутствии объектов исчисления эконалога — разъяснение
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Налоговая служба в Харьковской области сообщает, должен ли плательщик уведомлять налоговую об отсутствии объектов исчисления эконалога.

Отмечается, что согласно п. 250.9 НКУ, если плательщик экологического налога с начала отчетного года не планирует выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, образование радиоактивных отходов в течение отчетного года, то такой плательщик налога должен сообщить об этом соответствующий контролирующий орган по месту расположения источников загрязнения и составить заявление об отсутствии у него в отчетном году объекта исчисления экологического налога. В противном случае налогоплательщик обязан подавать налоговые декларации в соответствии со ст. 250 НКУ.

То есть субъекты хозяйствования, в том числе вновь, не имеющие объектов исчисления экологического налога, не должны подавать в соответствующие контролирующие органы заявление об отсутствии у них в отчетном году таких объектов.

Субъекты хозяйствования, которые являются плательщиками экологического налога, но с начала отчетного года не планируют выбросов, сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов, образование радиоактивных отходов в течение отчетного года, должны составить заявление произвольной формы об отсутствии у них в отчетном году объекта исчисление экологического налога и сообщить об этом соответствующие контролирующие органы по месту нахождения источников загрязнения не позднее предельного срока подачи налоговой декларации за I квартал отчетного года.

В противном случае такие субъекты хозяйствования обязаны представлять налоговые декларации экологического налога.

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