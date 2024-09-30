МСЭК устанавливает ограничение уровня жизнедеятельности потерпевшего.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, как и кем определяется степень потери трудоспособности потерпевшим.

Степень потери трудоспособности потерпевшим устанавливается МСЭК с участием Фонда социального страхования Украины и определяется в процентах к профессиональной трудоспособности, которую имел пострадавший к повреждению здоровья.

МСЭК устанавливает ограничение уровня жизнедеятельности потерпевшего, определяет профессию, с которой связано повреждение здоровья, причину, время наступления и группу инвалидности в связи с повреждением здоровья, а также необходимые виды медицинской и социальной помощи.

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