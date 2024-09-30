На Львівщині легковик зіткнувся з великою рогатою худобою – водія затисло у понівеченому авто

Водій легковика загинув після зіткнення з худобою.

Джерело фото: ДСНС

У Львівській області сталася трагедія на автодорозі поблизу села Річки, де водій легкового автомобіля загинув унаслідок аварії. Як повідомляє ДСНС, інцидент стався через зіткнення автомобіля з великою рогатою худобою, після чого транспортний засіб перекинувся у кювет.

47-річний водій залишився затиснутим у понівеченій машині. Рятувальники прибули на місце події і за допомогою гідравлічного інструменту деблокували чоловіка, передавши його медикам. На жаль, від отриманих травм він помер на місці. Крім того, двоє пасажирів автомобіля отримали травми та потребують медичної допомоги.

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