На Львовщине легковушка столкнулась с крупным рогатым скотом – водителя зажало в изуродованном авто

Водитель легковушки погиб после столкновения со скотом.

Источник фото: ГСЧС

Во Львовской области произошла трагедия на автодороге вблизи села Речки, где водитель легкового автомобиля погиб в результате аварии. Как сообщает ГСЧС, инцидент произошел из-за столкновения автомобиля с крупным рогатым скотом, после чего транспортное средство перевернулось в кювет.

47-летний водитель остался зажатым в искореженной машине. Спасатели прибыли на место происшествия и с помощью гидравлического инструмента деблокировали мужчину, передав его медикам. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте. Кроме того, двое пассажиров автомобиля получили травмы и нуждаются в медицинской помощи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.