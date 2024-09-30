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На Львовщине легковушка столкнулась с крупным рогатым скотом – водителя зажало в изуродованном авто

21:21, 30 сентября 2024
Водитель легковушки погиб после столкновения со скотом.
На Львовщине легковушка столкнулась с крупным рогатым скотом – водителя зажало в изуродованном авто
Источник фото: ГСЧС
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Во Львовской области произошла трагедия на автодороге вблизи села Речки, где водитель легкового автомобиля погиб в результате аварии. Как сообщает ГСЧС, инцидент произошел из-за столкновения автомобиля с крупным рогатым скотом, после чего транспортное средство перевернулось в кювет.

47-летний водитель остался зажатым в искореженной машине. Спасатели прибыли на место происшествия и с помощью гидравлического инструмента деблокировали мужчину, передав его медикам. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте. Кроме того, двое пассажиров автомобиля получили травмы и нуждаются в медицинской помощи.

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