Комісія з аудиту НАБУ обрала головою Роберта Вестбрукса і готується відвідати Україну

8 жовтня в рамках установчого візиту до Києва відбудеться зустріч членів Комісії з аудиту НАБУ з представниками громадських організацій.

Члени Комісії з проведення аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели дистанційне засідання, на яку визначилися з головою Комісії.

Ним став Роберт Вестбрукс – колишній слідчий у кримінальних справах і колишній Генеральний інспектор США та екс-виконавчий директор Комітету з підзвітності та реагування на пандемію США.

Нагадаємо, що до Комісії входять 3 члени – крім Вестбрукса це екс-заступник генерального директора Служби внутрішньої безпеки Естонії Мартін Арпо і міжнародна фахівчиня з питань боротьби з корупцією та повернення активів Герміона Кроньє.

Під час свого першого візиту в Україну, запланованого на 1 - 13 жовтня, члени Комісії зустрінуться з керівництвом та співробітниками НАБУ, представниками Верховної Ради та Кабміну, НАЗК, АРМА, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, громадськістю та іншими зацікавленими сторонами.

Комісія розробить, затвердить та оприлюднить критерії та методику проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту).

На 8 жовтня в рамках установчого візиту до Києва відбудеться зустріч членів Комісії в форматі Listening Forum з представниками громадських організацій та іншими представниками громадськості, які працюють у сфері запобігання та боротьби з корупцією. Мета зустрічі - почути думку громадськості щодо діяльності НАБУ, ключових досягнень та викликів, що стоять перед НАБУ.

Також Комісія вже затвердила перелік помічників та сформувала з них секретаріат комісії.

Головою Секретаріату комісії обрано Ірину Коваленко. Також до секретаріату увійшли Олександр Комаров, Дмитро Котляр, Андрій Міхеєв, Ольга Носенко, Андрій Савіцький, Максим Середа, Катерина Ступак та інші.

Остаточний висновок аудиту буде оприлюднено на вебсайті Кабміну та включено до звіту НАБУ, який буде заслухано парламенті.

Нагадаємо, проведення аудиту НАБУ входить до переліку вимог МВФ.

Автор: Наталя Мамченко

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