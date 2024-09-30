Комиссия по аудиту НАБУ избрала главой Роберта Вестбрукса и готовится посетить Украину

8 октября в рамках учредительного визита в Киев состоится встреча членов Комиссии по аудиту НАБУ с представителями общественных организаций.

Члены Комиссии по проведению аудита эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели дистанционное заседание, на которое определились с председателем Комиссии.

Им стал Роберт Вестбрукс – бывший следователь по уголовным делам и бывший Генеральный инспектор США и экс-исполнительный директор Комитета по подотчетности и реагированию на пандемию США.

Напомним, что в Комиссию входят 3 члена – кроме Вестбрукса это экс-заместитель генерального директора Службы внутренней безопасности Эстонии Мартин Арпо и международная специалист по борьбе с коррупцией и возвращение активов Гермиона Кронье.

Во время первого визита в Украину, запланированного на 1 - 13 октября, члены Комиссии встретятся с руководством и сотрудниками НАБУ, представителями Верховной Рады и Кабмина, НАПК, АРМА, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, общественностью и другими заинтересованными сторонами.

Комиссия разработает, утвердит и обнародует критерии и методику проведения внешней независимой оценки (аудита).

8 октября в рамках учредительного визита в Киев состоится встреча членов Комиссии в формате Listening Forum с представителями общественных организаций и другими представителями общественности, работающими в сфере предотвращения и борьбы с коррупцией. Цель встречи – услышать мнение общественности относительно деятельности НАБУ, ключевых достижений и вызовов, стоящих перед НАБУ.

Также Комиссия уже утвердила список помощников и сформировала из них секретариат комиссии.

Председателем Секретариата комиссии избрана Ирина Коваленко. Также в секретариат вошли Александр Комаров, Дмитрий Котляр, Андрей Михеев, Ольга Носенко, Андрей Савицкий, Максим Середа, Екатерина Ступак и другие.

Окончательное заключение аудита будет обнародовано на вебсайте Кабмина и включено в отчет НАБУ, который будет заслушан парламенте.

Напомним, проведение аудита НАБУ входит в список требований МВФ.

Автор: Наталья Мамченко

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