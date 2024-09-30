Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Комиссия по аудиту НАБУ избрала главой Роберта Вестбрукса и готовится посетить Украину

18:35, 30 сентября 2024
8 октября в рамках учредительного визита в Киев состоится встреча членов Комиссии по аудиту НАБУ с представителями общественных организаций.
Комиссия по аудиту НАБУ избрала главой Роберта Вестбрукса и готовится посетить Украину
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Члены Комиссии по проведению аудита эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели дистанционное заседание, на которое определились с председателем Комиссии.

Им стал Роберт Вестбрукс – бывший следователь по уголовным делам и бывший Генеральный инспектор США и экс-исполнительный директор Комитета по подотчетности и реагированию на пандемию США.

Напомним, что в Комиссию входят 3 члена – кроме Вестбрукса это экс-заместитель генерального директора Службы внутренней безопасности Эстонии Мартин Арпо и международная специалист по борьбе с коррупцией и возвращение активов Гермиона Кронье.

Во время первого визита в Украину, запланированного на 1 - 13 октября, члены Комиссии встретятся с руководством и сотрудниками НАБУ, представителями Верховной Рады и Кабмина, НАПК, АРМА, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, общественностью и другими заинтересованными сторонами.

Комиссия разработает, утвердит и обнародует критерии и методику проведения внешней независимой оценки (аудита).

8 октября в рамках учредительного визита в Киев состоится встреча членов Комиссии в формате Listening Forum с представителями общественных организаций и другими представителями общественности, работающими в сфере предотвращения и борьбы с коррупцией. Цель встречи – услышать мнение общественности относительно деятельности НАБУ, ключевых достижений и вызовов, стоящих перед НАБУ.

Также Комиссия уже утвердила список помощников и сформировала из них секретариат комиссии.

Председателем Секретариата комиссии избрана Ирина Коваленко. Также в секретариат вошли Александр Комаров, Дмитрий Котляр, Андрей Михеев, Ольга Носенко, Андрей Савицкий, Максим Середа, Екатерина Ступак и другие.

Окончательное заключение аудита будет обнародовано на вебсайте Кабмина и включено в отчет НАБУ, который будет заслушан парламенте.

Напомним, проведение аудита НАБУ входит в список требований МВФ.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАБУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комиссия по аудиту НАБУ избрала главой Роберта Вестбрукса и готовится посетить Украину

8 октября в рамках учредительного визита в Киев состоится встреча членов Комиссии по аудиту НАБУ с представителями общественных организаций.

Минфин утвердил методологию, по которой определит лишние налоговые льготы

Правительство оценит, какие налоговые льготы полезны для экономики, а какие создают лишние и отягчающие расходы для бюджета.

Национальная школа судей попросила больше денег на заработную плату, иначе угрожает обратиться в суд

Министерство финансов в ответ сообщило, что заработная плата в Школе судей является «нормальной».

Высший антикоррупционный суд закупит квартиры для новых судей общей стоимостью 60 млн гривен

На закупку служебного жилья могут направить деньги от взысканных залогов.

Теперь мы понимаем, где человек живет и куда высылать повестку – ТЦК о результатах обновления военно-учетных данных

Изменения в законодательство об обязанности обновить военно-учетные данные позволили ТЦК собрать актуальную информацию о месте жительства, чтобы разослать повестки.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду