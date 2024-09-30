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Вдарив сокирою по обличчю та голові і викрав гроші — жителя Житомирщини судили за вбивство товариша

22:54, 30 вересня 2024
Чоловіку призначили тюремний строк, одночасно звільнивши від кримінальної відповідальності за крадіжку через декриміналізацію складу злочину.
Вдарив сокирою по обличчю та голові і викрав гроші — жителя Житомирщини судили за вбивство товариша
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На Житомирщині суд ухвалив вирок 29–річному чоловіку за умисне вбивство знайомого. Про це повідомляє Бердичівський міськрайонний суд.

Чоловіку призначили  11 років позбавлення волі. Також суд звільнив його від кримінальної  відповідальності за крадіжку у зв′язку з декриміналізацією складу злочину. Враховуючи те, що чоловік уже відбуває покарання за вчинення іншого злочину, суд за сукупністю правопорушень призначив остаточне покарання – 12 років і 6 місяців позбавлення волі. Вирок ще не набрав чинності та може бути оскаржений протягом 30 днів.

З вироку відомо, що події відбувалися у с. Паволочі у 2019 році. Обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп′яніння, прийшов додому до потерпілого, з яким приятелював. Там він завдав чоловіку щонайменше два удари сокирою  по обличчю та голові з причин та мотивів, не встановлених досудовим  розслідуванням. Після скоєного обвинувачений пішов додому, але згодом повернувся та викрав з гаманця потерпілого 1200 гривень.

Свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів обвинувачений визнав частково, заперечивши той факт, що він умисно убив потерпілого. Він  припустив, що чоловік сам упав на лезо сокири, коли перечепився. Проте вина  обвинуваченого повністю доведена  у судовому засіданні.   

У вересні 2023 року Бердичівський суд уже ухвалював вирок обвинуваченому  за скоєння даного убивства та призначив  покарання - 11 років позбавлення волі. Проте за апеляційною скаргою обвинуваченого вирок було скасовано та направлено на новий розгляд, у ході якого вина обвинуваченого повністю доведена.

Призначаючи вид і міру покарання, суд врахував, що було  скоєно особливо тяжкий злочин, дані про особу обвинуваченого, який раніше судимий, має інвалідність ІІ групи, пов′язану з  втратою слуху, характеристику особи за місцем проживання (не працює, байдикує, зловживає спиртними напоями, виявляє викривлення морально-етичних  принципів), вчинення кримінального правопорушення  у стані алкогольного сп′яніння (справа № 288/657/18). 

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