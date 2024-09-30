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Ударил топором по лицу и голове и украл деньги — жителя Житомирщины судили за убийство товарища

22:54, 30 сентября 2024
Мужчине назначили тюремный срок, одновременно освободив от уголовной ответственности за кражу из-за декриминализации состава преступления.
Ударил топором по лицу и голове и украл деньги — жителя Житомирщины судили за убийство товарища
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В Житомирской области суд вынес приговор 29-летнему мужчине за умышленное убийство знакомого. Об этом сообщает Бердичевский горрайонный суд.

Мужчине назначили 11 лет лишения свободы. Также суд освободил его от уголовной ответственности за кражу в связи с декриминализацией состава преступления. Учитывая, что мужчина уже отбывает наказание за совершение другого преступления, суд по совокупности правонарушений назначил окончательное наказание – 12 лет и 6 месяцев лишения свободы. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в течение 30 дней.

Из приговора известно, что события происходили в с. Паволочи в 2019 году. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой к потерпевшему, с которым дружил. Там он нанес мужчине минимум два удара топором по лицу и голове по причинам и мотивам, не установленным досудебным расследованием. После совершенного обвиняемый ушел домой, но впоследствии вернулся и похитил из кошелька потерпевшего 1200 гривен.

Свою вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признал частично, отрицая тот факт, что он умышленно убил потерпевшего. Он предположил, что мужчина сам упал на лезвие топора, когда споткнулся. Однако вина обвиняемого полностью доказана в судебном заседании.

В сентябре 2023 года Бердичевский суд уже вынес приговор обвиняемому за совершение данного убийства и назначил наказание - 11 лет лишения свободы. Однако по апелляционной жалобе обвиняемого приговор был отменен и направлен на новое рассмотрение, в ходе которого вина обвиняемого полностью доказана.

Назначая вид и меру наказания, суд учел, что было совершено особо тяжкое преступление, данные о лице обвиняемого, ранее судимый, имеет инвалидность II группы, связанную с потерей слуха, характеристику лица по месту жительства (не работает, бездельничает, злоупотребляет спиртными напитками, проявляет искажение морально-этических принципов), совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения (дело № 288/657/18).

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