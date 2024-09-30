В Украине хотят создать альтернативные детсады — как они будут работать

Министерство образования и науки Украины хочет ввести разные типы дошкольных учреждений.

В Украине планируют ввести альтернативные типы заведений дошкольного образования, чтобы улучшить ситуацию с доступом к детским садам. Это предусмотрено в Законе «О дошкольном образовании», который вступит в силу с 7 июля 2025 года, отметила в интервью ZN.ua Евгения Смирнова, заместитель министра образования и науки Украины.

Она отметила, что МОН хочет ввести разные типы дошкольных учреждений, чтобы иметь понимание, какая модель является наиболее эффективной и удачной в разных условиях.

В настоящее время в законе прописаны только идеи, рабочие группы работают над деталями их реализации.

Мобільний дитячий садок — це автобус або інший транспортний засіб, обладнаний усіма необхідними матеріалами для роботи з дітьми. Він приїздить за графіком до різних населених пунктів, зупиняється там, де є укриття. Батьки знають його розклад і приводять дітей на заняття.

«Це може бути гарним рішенням для тих областей, де в нас багато зруйнованих закладів: Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській. Загалом в Україні зараз 110 зруйнованих повністю дошкільних закладів і більш як 1100 пошкоджених. У нас уже з’явився перший мобільний садок — від фінського уряду. Він працюватиме в Херсонській області», - сказала Євгенія Смірнова.

Спеціальний дитячий садок для дітей із особливими освітніми потребами — тип організації освітньої діяльності, що забезпечує здобуття дошкільної освіти дітьми віком від двох до семи або восьми років із особливими освітніми потребами, зумовленими фізичними, психічними, інтелектуальними та / або сенсорними порушеннями, розладами поведінки.

Сімейний (родинний) садок — це дошкільний заклад, розташований у приватному просторі — будинку чи квартирі, адаптованому для надання освітніх послуг.

Євгенія Смірнова зазначила, що бачила, як ця ідея працює в Німеччині у Kinder Garten. Домашні садочки популярні також в Ірландії та Франції.

«У них невеликі групи дітей виховуються в домашній атмосфері кількома вихователями, котрі мають відповідні ліцензії. Це рішення для тих громад, яким важко утримувати класичний садок — опалювати його, мати великий штат працівників за малої кількості дітей», - сказала вона.

Міні-садок до п’яти дітей. Ідея цілком подібна до родинного садка. Зараз робочі групи вирішуватимуть, як саме він працюватиме.

Центр педагогічного партнерства — ці заклади дошкільної освіти допомагатимуть батькам у вихованні дітей, які не відвідують садка. Освітній процес тут відбуватиметься за обов’язкової участі батьків або одного з них.

Центри розвитку дитини забезпечують здобуття дошкільної освіти дітьми (зокрема й тими, хто здобуває її в дитсадках або в сім’ї), за окремими програмами. Центри можуть також надавати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги

Дошкільний осередок — це садочок для невеликої групи дітей, який відкривають при установі — бібліотеці, міністерстві чи навіть бізнес-організації.

За словами Євгенії Смірнової, перевага осередків у тому, що для них не потрібна окрема велика будівля, якщо в громаді мало дітей. А роботодавці можуть відкривати дошкільні осередки, аби залучити на роботу мам і тат малечі.

«Я вам відкрию секрет: ми в Міністерстві освіти і науки з кінця наступного місяця також відкриваємо дошкільний осередок. Він працюватиме для дітей співробітників у приміщенні міністерства. Тобто в нас тут з’являться діти, з ними працюватимуть вихователі», - додала посадовиця.

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