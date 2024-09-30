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Не оплатил долевое участие — в Ровно застройщика обязали возместить общине более 3 млн гривен

22:36, 30 сентября 2024
Застройщик нарушил законодательство, не оплатив долевое участие во время строительства многоквартирного жилого дома.
Не оплатил долевое участие — в Ровно застройщика обязали возместить общине более 3 млн гривен
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В Ровно прокуратура через суд обязала застройщика возместить в пользу городского совета более 3,4 млн грн долевого участия в развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города Ровно. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что в период с 2019 по 2022 год на территории областного центра один из субъектов хозяйствования осуществлял строительство многоквартирного жилого дома.

Однако при этом застройщик не оплатил долевое участие, как это предусмотрено законодательством. Эти средства должны были пойти на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры областного центра.

Поэтому прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Ровенской области с иском о взыскании средств.

Суд согласился с доводами прокурора и обязал общество возместить в местный бюджет Ровно 3,4 млн грн.

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