Не сплатив пайову участь— у Рівному забудовника зобов’язали відшкодувати громаді понад 3 млн гривень

Забудовник порушив законодавство, не сплативши пайову участь під час будівництва багатоквартирного житлового будинку.

ілюстративне фото

У Рівному прокуратура через суд зобов’язала забудовника відшкодувати на користь міської ради понад 3,4 млн грн пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Рівного. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що у період з 2019 по 2022 роки на території обласного центру один із суб’єктів господарювання здійснював будівництво багатоквартирного житлового будинку.

Однак, при цьому забудовник не сплатив пайову участь, як це передбачено законодавством. Ці кошти мали піти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури обласного центру.

Тому прокуратура звернулася до Господарського суду Рівненської області з позовом про стягнення коштів.

Суд погодився з доводами прокурора та зобов’язав товариство відшкодувати до місцевого бюджету Рівного 3,4 млн грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.