В Україні хочуть створити альтернативні дитсадки — як вони працюватимуть

Міністерство освіти і науки України хоче ввести різні типи дошкільних закладів.

В Україні планують запровадити альтернативні типи закладів дошкільної освіти, щоб покращити ситуацію з доступом до дитячих садочків. Це передбачено у Законі «Про дошкільну освіту», який набере чинності з 7 липня 2025 року, зазначила в інтерв'ю ZN.ua Євгенія Смірнова, заступниця міністра освіти і науки України.

Вона зазначила, що МОН хоче ввести різні типи дошкільних закладів, щоб мати розуміння, яка модель є найбільш ефективною і вдалою у різних умовах.

Нині у законі прописані лише ідеї, робочі групи працюють над деталями їх реалізації.

Мобільний дитячий садок — це автобус або інший транспортний засіб, обладнаний усіма необхідними матеріалами для роботи з дітьми. Він приїздить за графіком до різних населених пунктів, зупиняється там, де є укриття. Батьки знають його розклад і приводять дітей на заняття.

«Це може бути гарним рішенням для тих областей, де в нас багато зруйнованих закладів: Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській. Загалом в Україні зараз 110 зруйнованих повністю дошкільних закладів і більш як 1100 пошкоджених. У нас уже з’явився перший мобільний садок — від фінського уряду. Він працюватиме в Херсонській області», - сказала Євгенія Смірнова.

Спеціальний дитячий садок для дітей із особливими освітніми потребами — тип організації освітньої діяльності, що забезпечує здобуття дошкільної освіти дітьми віком від двох до семи або восьми років із особливими освітніми потребами, зумовленими фізичними, психічними, інтелектуальними та / або сенсорними порушеннями, розладами поведінки.

Сімейний (родинний) садок — це дошкільний заклад, розташований у приватному просторі — будинку чи квартирі, адаптованому для надання освітніх послуг.

Євгенія Смірнова зазначила, що бачила, як ця ідея працює в Німеччині у Kinder Garten. Домашні садочки популярні також в Ірландії та Франції.

«У них невеликі групи дітей виховуються в домашній атмосфері кількома вихователями, котрі мають відповідні ліцензії. Це рішення для тих громад, яким важко утримувати класичний садок — опалювати його, мати великий штат працівників за малої кількості дітей», - сказала вона.

Міні-садок до п’яти дітей. Ідея цілком подібна до родинного садка. Зараз робочі групи вирішуватимуть, як саме він працюватиме.

Центр педагогічного партнерства — ці заклади дошкільної освіти допомагатимуть батькам у вихованні дітей, які не відвідують садка. Освітній процес тут відбуватиметься за обов’язкової участі батьків або одного з них.

Центри розвитку дитини забезпечують здобуття дошкільної освіти дітьми (зокрема й тими, хто здобуває її в дитсадках або в сім’ї), за окремими програмами. Центри можуть також надавати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги

Дошкільний осередок — це садочок для невеликої групи дітей, який відкривають при установі — бібліотеці, міністерстві чи навіть бізнес-організації.

За словами Євгенії Смірнової, перевага осередків у тому, що для них не потрібна окрема велика будівля, якщо в громаді мало дітей. А роботодавці можуть відкривати дошкільні осередки, аби залучити на роботу мам і тат малечі.

«Я вам відкрию секрет: ми в Міністерстві освіти і науки з кінця наступного місяця також відкриваємо дошкільний осередок. Він працюватиме для дітей співробітників у приміщенні міністерства. Тобто в нас тут з’являться діти, з ними працюватимуть вихователі», - додала посадовиця.

Раніше ми писали, як влаштувати дитину-ВПО у садочок та школу та які документи потрібні.

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